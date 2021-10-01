PwC разрешит 40 тыс. сотрудникам работать удаленно на постоянной основе

Международная аудиторско-консалтинговая фирма PricewaterhouseCoopers (PwC) позволит 40 тыс. сотрудников клиентской службы в США работать удаленно на бессрочной основе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы многому научились за время пандемии, и дистанционная работа - это, говоря об эволюции и гибкости, следующий шаг. Если сотрудник клиентской службы, имеющий хорошую репутацию, хочет работать из дома, пусть работает", - заявила заместитель руководителя фирмы Иоланда Силс-Коффилд. По ее словам, PwC стала первой компанией в своей отрасли, сделавшей возможной дистанционную работу на полной ставке для работников клиентской службы.

В общей сложности на американское подразделение PwC работает 55 тыс. человек, таким образом нововведение позволит большей части сотрудников при желании осуществлять рабочие обязанности удаленно.

Сотрудникам, перешедшим на удаленную работу, нужно будет приходить в офис не чаще трех раз в месяц, в частности на срочные совещания, тренинги и встречи с клиентами.