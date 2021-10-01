Власти США могут остановить продажу систем IQOS

Комиссия по международной торговле США приняла решение остановить продажу и импорт систем нагревания табака IQOS компании Philip Morris International из-за нарушения патента другой табачной компании. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Комиссия приняла решение о нарушении двух патентов в среду, теперь оно находится на "административном рассмотрении", что займет около двух месяцев. Запрет вступит в силу только после подписания президентом США.

Иск о нарушении прав интеллектуальной собственности подала компания-конкурент R.J. Reynolds Tobacco, связанная с British American Tobacco. Последней принадлежит система нагревания табака под маркой glo. Philip Morris International и ее партнер в США компания Altria Group не согласны с решением американских властей и намерены обжаловать его. Как указали производители, похожие иски, основанные на патентном праве, не имели успеха в Европе.

При использовании систем нагревания табака не происходит его горение, не образуется дым, указывает The Wall Street Journal.

Правительство России 22 ноября 2019 года утвердило антитабачную концепцию Министерства здравоохранения РФ до 2035 года, которая распространяется не только на сигареты, но также на вейпы и системы нагревания табака. Концепция предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%. По сообщениям Минздрава, ежегодно от проблем со здоровьем, вызванных курением, умирают 300-400 тыс. россиян (порядка 20% общего числа летальных исходов).