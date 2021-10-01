В США два человека погибли из-за столкновения вертолета с самолетом

В штате Аризона, США, два человека стали жертвами столкновения вертолета с самолетом. Об этом сообщает ABC 15, передает Trend со ссылкой Lenta.ru.

По информации издания, воздушные суда столкнулись в небе в окрестностях американского аэропорта Чендлер.

После аварии вертолет потерпел крушение, два пассажира на борту погибли. При этом самолет благополучно приземлился на взлетно-посадочную полосу. Полиция выясняет причины происшествия.