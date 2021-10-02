Белый дом назвал ужасающим фактом то, что число жертв ковида в США приблизилось к 700 тыс.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге в пятницу назвала шокирующим и ужасающим то, что число жителей США, умерших от последствий коронавируса, приблизилось к 700 тыс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это шокирующее, ужасающее количество жизней, потерянных из-за пандемии. Люди, которые потеряли своих близких, родителей, бабушек и дедушек, во многих случаях детей", - сказала она.

"Полагаю, президент [США Джо Байден] много раз говорил, что он чувствует невероятную ответственность за все, что происходит в стране, включая нашу непрекращающуюся борьбу с COVID-19. Именно поэтому он сосредоточен на этом, это главный приоритет для него с самого первого дня президентства. Я также отмечу, что, согласно оценкам экспертов, мы спасли десятки, сотни тысяч жизней благодаря действиям, предпринимаемым его администрацией, в том числе сейчас. На данный момент около 77-78% жителей США получили по меньшей мере одну дозу вакцины", - добавила Псаки.