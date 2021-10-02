Число умерших от коронавируса в США превысило 700 тысяч
В США за время пандемии COVID-19 скончались более 700 тысяч человек, заразившихся коронавирусом, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
По его подсчетам, в стране зарегистрировано 700 258 смертей от коронавируса, число случаев заражения достигло 43 615 149.
Как отмечает The New York Times, подавляющее большинство американцев, умерших от коронавируса в последние месяцы, не были привиты, хотя имели такую возможность. Кроме того, возраст жертв COVID-19 стал меньше: в августе во всех возрастных категориях до 55 лет был установлен новый рекорд смертности от коронавируса.
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