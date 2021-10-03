В США раскрыли цель новой мутации коронавируса

Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США раскрыли цель новой мутации коронавируса. Об этом пишет газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По данным исследователей, COVID-19 эволюционирует и приспосабливается для лучшей передачи воздушно-капельным путем. Американские ученые обнаружили, что новые «альфа»- и «дельта»-штаммы коронавируса способны перемещаться на большие расстояния и оседать прямо в легких, что наиболее опасно для человека. Данное открытие говорит о необходимости усовершенствования масок, которые носят люди на массовых мероприятиях, считают специалисты.

Ранее директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге назвал причины появления суперштаммов коронавируса. По его словам, вероятность мутации вируса вырастает в том случае, если он широко циркулирует в популяции и приводит к росту заражений.