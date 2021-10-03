Трамп попросил судью принудить Twitter восстановить его аккаунт

США 3 октября 2021 04:49 (UTC+04:00)
Трамп попросил судью принудить Twitter восстановить его аккаунт

Бывший президент Дональд Трамп попросил федерального судью во Флориде принудить Twitter восстановить его заблокированный аккаунт. Об этом сообщает Associated Press, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Адвокаты Трампа подали ходатайство в окружной суд Майами, в котором указано, что социальная сеть нарушает Первую поправку к конституции США, устанавливающую гарантию свободы слова.

Twitter ранее бессрочно заблокировал страницу Трампа на своей платформе. В Facebook и Instagram Трампа заблокировали на два года. Принадлежащий компании Google видеохостинг YouTube в конце января продлил на неопределенный срок запрет на публикацию новых видео на его канале.

В июне Трамп заявил, что решение Facebook приостановить работу его аккаунтов в этой соцсети и в Instagram, является неуважением к более чем 70 млн американцам, которые голосовали за него на выборах 2020 года, и покушением на свободу слова.

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