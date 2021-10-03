Байден назвал убедительный повод вакцинироваться

Президент США Джо Байден вновь призвал соотечественников прийти на пункты вакцинации, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Его заявление было распространено в связи с преодолением в стране отметки в 700 тысяч умерших от COVID-19. «Ошеломляющие цифры потерь служат очередным напоминанием того, как важно привиться», — привел он убедительный довод. Американский лидер отметил, что вакцинация безопасна, бесплатна и проста.

Сам Байден в конце сентября ревакцинировался препаратом Pfizer.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено 43,5 миллиона случаев заражения с начала пандемии. Страна остается на первом месте в мире по числу заболевших и умерших.