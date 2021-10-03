Биологи из США обнаружили вызывающие ожирение гены

Ученые из Университета Вирджинии в США обнаружили гены, которые влияют на набор избыточного веса, сообщили в пресс-службе вуза. Результаты данного исследования опубликованы в научном журнале PLOS Genetics, передает Trend со ссылкой на Газету.ru.

По словам ученых, они открыли 293 гена, которые могут влиять на массу тела человека. Лабораторным путем они разделили выделенные гены на те, которые могут вызвать ожирение и те, которые могут его предотвратить. Как оказалось, к набору веса приводят 14 генов, а предотвратить это способны только три.

«Мы ожидаем, что наш подход и новые гены, которые мы обнаружили, ускорят разработку методов лечения, снижающих бремя ожирения», — заявил Эйлин О'Рурк из Колледжа искусств и наук UVA, факультета клеточной биологии Медицинской школы и Центра сердечно-сосудистых исследований Роберта М. Берна.

Уточняется, что исследования эксперты проводили на червях, у которых порядка 70% общих генов с людьми.