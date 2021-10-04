В штате Новая Англия зафиксировали вспышки заболеваемости COVID-19
Несмотря на самые высокие показатели вакцинации в стране, в большинстве штатов Новой Англии (США) фиксируются вспышки заболеваемости COVID-19 дельта-штамма среди населения, пишет Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В больницах по всему региону открываются отделения интенсивной терапии. Нехватка персонала начинает сказываться на уходе за больными. Власти настоятельно просят непривитых сделать прививки.
Глава UMass Memorial Health, крупнейшей системы здравоохранения в центральном Массачусетсе, недавно заявил, что в региональных больницах наблюдается почти в 20 раз больше пациентов с COVID-19, чем в июне, и нет свободных коек в отделении интенсивной терапии.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в центре города Тертер и возложил к нему цветы
Президент Ильхам Алиев посмотрел снаряды, сброшенные на Тертерский район армянскими вооруженными формированиями
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции малых гидроэлектростанций «Суговушан-1» и «Суговушан-2»
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильных дорог, ведущих в поселок Суговушан и село Талыш Тертерского района
Президент Ильхам Алиев осмотрел дом жителя города Тертер, разрушенный в результате атаки армянских ВС, и ознакомился с условиями, созданными в новом доме
НПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с военными преступлениями, совершенными Арменией
Представители НПО посетили территории в Гяндже, разрушенные в результате ракетных ударов Армении (ФОТО)
Транспортный коридор Север-Юг играет важную роль в развитии товарооборота стран-участниц - Джавид Гурбанов
Победа Азербайджана во второй Карабахской войне стала предметом гордости для всех государств-членов Тюркского совета - генсек
Азербайджанский министр принял участие в 18-м "круглом столе" министров науки и технологий более 50 стран (ФОТО)
Известный украинский журналист и блогер подготовил обширный репортаж об освобожденных территориях Азербайджана
По факту нахождения останков пропавшего военнослужащего ведутся уточнения - Генпрокуратура Азербайджана