Штат Южная Дакота стал одним из крупнейших мировых офшорных центров

Базирующийся в Вашингтоне Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) утверждает, что штат Южная Дакота стал одним из крупнейших офшорных центров, куда в последние годы были переведены десятки миллионов долларов из "традиционных" офшорных инвестиций на Багамских и Каймановых островах. Об этом сообщает в воскресенье газета Miami Herald со ссылкой на опубликованные ICIJ документы с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и знаменитостей под названием Pandora Papers ("Досье Пандоры"), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Издание также отдельно выделяет одну из американских компаний, играющую ведущую роль в поддержке фирм, желающих открыть офшорные счета в США. Это Baker McKenzie - крупнейшая, по утверждению газеты, юридическая фирма в США.

Услугами компаний, дающих возможность работать в офшорных юрисдикциях в США, пользовались как иностранцы - "Досье Пандоры" выявило 30 фирм, оказывающих такие услуги, - так и американские миллионеры.