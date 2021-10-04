В США разработали сверхбыстрый тест на COVID-19

Ученые Северо-Западного университета в США разработали экспресс-тест на COVID-19, который показывает результат за пять минут. Об этом сообщается на сайте университета, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что ПЦР-тест, который является «золотым стандартом» тестирования», занимает значительное количество времени и лабораторных мощностей.

«Теперь новый метод обнаружения COVID-19 на основе антигена, разработанный в лаборатории Северо-Западного университета, продемонстрировал 100% точность слепого теста за пять или менее минут от мазка до сигнала», - говорится в сообщении.

На сайте университета отмечается, что в экспресс-тесте мазка используется наномеханическая платформа для обнаружения нескольких поверхностных белков коронавируса. Чувствительность платформы позволяет выявлять различные варианты SARS-CoV-2.

Кроме этого, в Северо-Западном университете разрабатывают тест, который будет выявлять коронавирус при быстром выдохе, по аналогии с алкотестером.