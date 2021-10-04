США начинают процесс освобождения от пошлин некоторых товаров КНР

Соединенные Штаты приступают к процессу временного освобождения от таможенных пошлин определенных китайских товаров. Об этом сообщила представитель вашингтонской администрации высокого ранга на спецбрифинге для журналистов, который касался первой фазы американо-китайской торговой сделки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы начинаем целенаправленный процесс по исключению [китайских товаров] из-под действия пошлин. Мы также будем держать открытой возможность для дополнительных процессов по исключению в будущем", - отметила она, добавив, что США "начинают перестраивать свою торговую политику в отношении Китая".

Представитель исполнительной власти пояснила, что США "перезапускают процесс", подразумевающий временное освобождение некоторых китайских товаров от американских торговых пошлин, которые тем не менее будет действовать. "Мы ожидаем, что тарифы, в отношении которых мы объявляем о процессе исключения, будут сохраняться в течение этого процесса", - подчеркнула она. По ее словам, в рамках этого решения Вашингтон хочет "убедиться, что использует [этот процесс] для приведения существующих тарифов в соответствие со своими приоритетами", связанными с благополучием американских рабочих и фермеров.

При этом, по словам представителя администрации, целью США "не является эскалация напряженности в торговых отношениях с Китаем или заострение внимания на ошибочной стратегии предыдущей администрации". "В то же самое время, когда мы пытаемся противодействовать несправедливой и принудительной [торговой] практике, мы будем использовать весь спектр имеющихся у нас средств для того, чтобы торговые отношения между США и Китаем работали на американских рабочих, наши отрасли и цепочки поставок", - добавила она.

Другой американский чиновник, также участвовавший в брифинге, сообщил, что США не планируют вести переговоры с Китаем по переходу ко второй фазе двустороннего торгового соглашения. "Мы не стремимся ко второй фазе переговоров [по торговой сделке]", - отметил он.