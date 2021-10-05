Дефицит торгового баланса США в августе вырос до $73,3 миллиарда

Дефицит торгового баланса США в августе вырос на 3 миллиарда долларов, или на 4,2%, по сравнению с пересмотренным показателем июля — до 73,3 миллиарда долларов. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 70,5 миллиарда долларов с первоначального значения июля в 70,1 миллиардов долларов. Пересмотренный показатель июля составил 70,3 миллиард долларов.

При этом экспорт из США в августе вырос по сравнению с июлем на 0,5%, или на 1 миллиард долларов, до 213,7 миллиардов, а импорт за тот же месяц составил 287 миллиардов долларов, увеличившись на 4 миллиарда в месячном выражении (на 1,4%).

Дефицит внешней торговли товарами США в августе вырос по отношению к июлю на 1,6 миллиарда долларов — до 89,4 миллиарда, а профицит по статье услуг снизился на 1,4 миллиарда — до 16,2 миллиарда долларов.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).