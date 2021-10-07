Техас приостановил действие закона о запрете абортов

В американском штате Техас временно приостановлено действие закона, запрещающего проводить аборты после шести недель беременности. Об этом пишет Texas Tribune, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Судья Федерального окружного суда в Остине Роберт Питман удовлетворил просьбу Министерства юстиции о приостановлении исполнения закона Техаса. Отмечается, что текст постановления суда занимает 113 страниц.