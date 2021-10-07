Рестораны, спортзалы и театры Лос-Анджелеса с ноября будут открыты лишь для привитых

Театры, рестораны и спортзалы города Лос-Анджелес начиная с 4 ноября будут открыты для приема лишь полностью вакцинированных от коронавируса посетителей. Соответствующее постановление, как сообщил в среду вечером телеканал CNN, принял в этот день городской совет крупнейшего мегаполиса штата Калифорния, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отсрочка призвана дать время владельцам бизнеса и администрациям учреждений - а постановление распространяется в том числе и на различные салоны и муниципальные здания - подготовиться к выполнению требования городских властей. В частности, работодатели должны до 21 октября разместить в своих конторах и офисах уведомления для служащих о принятом горсоветом решении, а клиентам и персоналу, освобожденным по каким-либо причинам от вакцинации, надлежит обзавестись подтверждающими это документами. Посетителям, которые этого не сделают или не смогут предоставить подтверждения о сделанных прививках, придется довольствоваться услугами вне помещений при наличии у кафе или ресторанов открытых площадок.

С четверга, напомнил телеканал, в округе Лос-Анджелес вступает в силу требование, обязывающее посетителей баров, пивных салонов и ночных клубов, равно как и их сотрудников, предоставлять для получения доступа внутрь подтверждение о сделанной хотя бы одной прививке от COVID-19.

Хотя показатели заболеваемости ковидом в Лос-Анджелесе, как и во многих других городах и района США, в последние дни снижаются, власти мегаполиса решили все же ужесточить меры безопасности во избежание прихода новой волны пандемии, что можно сделать лишь путем проведения массовой вакцинации, чему и призвано способствовать принятое в среду постановление.

"С приближением [праздников] Хэллоуина, Дня благодарения и декабрьского праздничного сезона мы надеемся, что продолжится снижение числа случаев заражения, и мы сможем планировать проведение мероприятий, а возможно, и поездок, чтобы отметить праздники с друзьями и членами семьи, - цитирует CNN заявление городского совета Лос-Анджелеса. - Пока мы продолжаем жить в условиях неопределенности, вызываемой мутацией вируса, очевидно одно: какими бы ни были ваши планы, вы будете в большей безопасности, если вы и ваши близкие пройдете вакцинацию".