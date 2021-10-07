США направили КНДР конкретные предложения по контактам
Вашингтон направил Пхеньяну конкретные предложения о проведении дискуссий и надеется на положительный ответ. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы продолжаем быть готовыми к тому, чтобы встретиться с [представителями] КНДР без предварительных условий в любое время и в любом месте. Мы сделали конкретные предложения по поводу дискуссий с КНДР в направленных им посланиях. И мы надеемся, что они ответят положительно", - сказал он.
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