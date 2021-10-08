Байден продлил действие санкций против Турции

Президент США Джо Байден принял решение еще на один год продлить действие указа о санкциях в отношении Анкары, подписанного в 2019 году тогдашним главой вашингтонской администрации Дональдом Трампом из-за турецкой военной операции в Сирии. Это следует из уведомления, распространенного в четверг Белым домом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, военная операция Турции в Сирии представляет собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. "В связи с этим я продлеваю на один год чрезвычайное положение, объявленное указом 13894", - говорится в сообщении.

Упомянутый указ был подписан Трампом 14 октября 2019 года. Этим документом президент США поручил главам Госдепартамента и Минфина США решать, в отношении кого именно будут вводить рестрикции.