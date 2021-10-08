Байден назвал главный риск для экономики США

Президент США Джо Байден назвал американцев, которые до сих пор так и не сделали прививку от коронавируса, главным риском для американской экономики, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«Дело в том, что это пандемия невакцинированных: невакцинированными переполнены наши больницы, отделения неотложной помощи и интенсивной терапии», — сказал американский президент. По его словам, невакцинированные пациенты не оставляют мест для тех, у кого сердечный приступ или кому необходимо провести онкологическую операцию, и те не могут попасть в реанимационные отделения и операционные.

«Невацинированные также подвергают нашу экономику риску, потому что люди не хотят покидать свои дома даже там, где нет [связанных с COVID-19] ограничений», — сказал Байден. Он отметил, что вакцинация подавляющего большинства американцев является единственным способом справиться с пандемией.

Также Байден заметил, что уровень заболеваемости коронавирусом в стране падает. «За последний месяц количество случаев сократилось на 40 процентов, а госпитализации — на 25 процентов», — отметил американский лидер.