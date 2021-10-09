В США увеличили лимит приема беженцев в 2022 году
Президент Соединенных Штатов Джо Байден в два раза увеличил лимит приема беженцев в 2022 финансовом году — до 125 000 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.ru, сообщает сайт Белого Дома.
«Властью, предоставленной мне,... я санкционирую следующие действия: увеличение лимита приема беженцев в США в 2022 финансовом году до 125 тысяч человек, что оправдано гуманитарными соображениями, либо в иных случаях отвечает национальным интересам», — заявил Джо Байден.
До этого лимит приема беженцев был установлен в размере 62 500 человек.
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