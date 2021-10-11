Сотрудника Пентагона обвинили в передаче данных по атомным подлодкам

Власти Соединенных Штатов предъявили обвинения одному из сотрудников министерства ВМС в передаче другому государству секретной информации об атомных подводных лодках, передает Trend со ссылкой на Aif.ru.

Согласно данным американского минюста, в апреле прошлого года Джонатан Тоэби, имеющий доступ к секретным сведениям, попытался связаться с зарубежными властями, направив им письмо с предложением продать данные о силовых установках американских атомных субмарин.

Какому именно государству предлагалось передать информацию, не уточняется.

Преступление было раскрыто ФБР США, сотрудник которого вышел на подозреваемого, представившись иностранным агентом.

В итоге работника министерства ВМС США вместе с женой, помогавшей ему передавать секретные сведения, задержали. По законам страны им грозит пожизненное тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что ФБР раскрыли деятельность фармацевта, который продавал через интернет сертификаты о вакцинации от коронавируса. Руководитель чикагского офиса ФБР Эммерсон Бью-младший отметил, что продажа непривитым гражданам таких справок ставит под угрозу жизни и здоровье миллионов американцев.