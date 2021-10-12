В США упавший вблизи школьного кампуса самолет уничтожил два дома
В американском городе Санти (штат Калифорния) разбился легкомоторный самолет. Крушение произошло на территории, находящейся в непосредственной близости от кампуса средней школы. Об этом сообщает телекомпания NBC, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
На опубликованных кадрах видно, что борт упал на два дома, начался пожар. На месте работают пожарные и спасатели. В официальном Twitter-аккаунте местной школы появился пост о том, что все учащиеся находятся в безопасности.
Информации о количестве человек на борту самолета и их судьбе пока не нет.
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