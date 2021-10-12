Два человека погибли в результате падения самолета в Калифорнии

По меньшей мере два человека погибли и повреждены несколько домов в результате крушения двухмоторного самолета в городе Санти (штат Калифорния), сообщают американские СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"У нас действительно есть несколько подтвержденных жертв, мы точно не знаем, сколько их", - заявил заместитель начальника пожарной охраны города Санти Джастин Мацусита.

"Мы знаем, что по крайней мере двое подтверждены", - отметил он.

Мацусита добавил, что неясно, сколько человек находились на борту рухнувшего самолета Cessna 340A. "Мы считаем, что травмы, полученные теми, кто был на борту, несовместимы с жизнью", - заявил он.

Между тем компания доставки UPS сообщила, что среди погибших ее сотрудник - водитель грузового автомобиля, в который врезался рухнувший самолет.