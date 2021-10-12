Трамп заявил о становлении США посмешищем

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна после прихода к власти демократов стала посмешищем для всего мирового сообщества. Об этом говорится в распространенном во вторник, 12 октября, заявлении, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«Наша страна — предмет насмешек по всему миру и определенно уже больше не является великой», — высказал мнение бывший американский лидер.

Он также пообещал вместе со сторонниками «сделать Америку вновь великой». Кроме того, Трамп выделил основные проблемы США, среди которых — ситуация с мигрантами на южной границе, упадок военной мощи и высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

Ранее The Washington Post отмечал, что действующий президент США Джо Байден стремительно лишается поддержки со стороны ключевых для Демократической партии избирателей — афроамериканцев, латиноамериканцев и американцев азиатского происхождения, которые все больше разочаровываются в его политике. В сентябре рейтинг одобрения Байдена среди чернокожих американцев снизился на 18 процентов — с 85 до 67 процентов.