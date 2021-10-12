США готовы к переговорам по ядерной сделке - Белый дом
Соединенные Штаты сохраняют готовность отправить делегацию на переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) в Вену, но время на это не безгранично. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы считаем, что дипломатия всегда должна быть первоочередным вариантом. Госсекретарь США на этих выходных высказывался о том, что время не безгранично, это остается в повестке, - сказала она. - <...> Наша команда по-прежнему готова вернуться на очередной раунд обсуждений. Но у меня нет обновлений насчет того, когда это произойдет".
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