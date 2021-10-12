Глава Пентагона посетит Украину, Грузию и Бельгию

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит Грузию, Украину, Румынию и Бельгию. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Они остановятся в Грузии, Украине и Румынии, а также он завершит этот важный визит с союзниками и партнерами в Брюсселе, где пройдет встреча министров обороны НАТО», — сказал представитель Пентагона.

Крби не привел подробностей визита Остина в эти страны, но пообещал, что в ближайшие дни они сделают официальное объявление по этому поводу.