Помощник Байдена призвал КНДР воздержаться от ведущих к эскалации действий

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Со Хун во вторник на встрече в Вашингтоне обсудили ситуацию вокруг КНДР. Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[Стороны] детально обсудили текущую ситуацию с безопасностью в регионе и призвали КНДР перейти к серьезной и последовательной дипломатии, направленной на полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Салливан подчеркнул необходимость для КНДР воздерживаться от действий по эскалации ситуации, а также подтвердил поддержку Соединенными Штатами межкорейского диалога и сотрудничества", - сказано в сообщении.

Помимо этого Салливан и его южнокорейский коллега обсудили "важность союза" между Вашингтоном и Сеулом "как ключевого элемента для мира, процветания и безопасности в Северо-Восточной Азии и в целом в регионах Индийского и Тихого океанов". Представители двух стран заявили о своей приверженности углублению сотрудничества в критически важных областях, таких как передовые технологии, создание безопасных и надежных сетей связи пятого поколения (5G), устойчивость цепей поставок, а также в вопросах обеспечения здоровья населения.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в понедельник, выступая в Пхеньяне на выставке оборонных разработок, подверг критике Сеул и Вашингтон за проведение совместных военных учений и разработку новых вооружений. Он также обвинил в лицемерии и двойных стандартах Южную Корею, которая, по его словам, "говоря о мире, сотрудничестве и процветании, продолжает наращивать военный потенциал".