Два сотрудника почты погибли в результате стрельбы в США

По меньшей мере два сотрудника почты погибли во вторник в результате стрельбы в городе Мемфис (штат Теннесси в США). Об этом сообщил телеканал ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его сведениям, на месте происшествия были обнаружены тела трех сотрудников почты с огнестрельными ранениями. Федеральное бюро расследований (ФБР) установило, что нападавшим был один из погибших. По данным бюро, он покончил с собой.

Неизвестно, что послужило причиной стрельбы.

Департамент полиции Мемфиса сообщил на своей странице в Twitter, что в настоящее время опасности для населения нет.