Салливан и Лапид обсудили нормализацию связей Израиля с мусульманскими странами

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом во вторник обсудили дальнейшую нормализацию отношений между еврейским государством и мусульманскими странами. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, Салливан и Лапид встретились в Вашингтоне. Они обсудили "региональные и международные вопросы, имеющие стратегическое значение для США и Израиля". Помощник американского лидера "отметил непоколебимую поддержку Соединенных Штатов безопасности Израиля и подчеркнул приверженность США укреплению всех аспектов партнерства между странами".

"Они обсудили углубление отношений Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Марокко. Они договорились, что США и Израиль будут продолжать тесное взаимодействие с целью укрепления и расширения мирных связей между Израилем и странами арабского и мусульманского мира, - отметила Хорн. - Они обсудили текущую ситуацию в Газе, и Салливан подчеркнул важность практических действий для улучшения условий жизни палестинцев".