Эксперты регулятора США рекомендовали бустерные дозы вакцины Moderna лицам старше 65 лет

Консультативный совет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выступил в четверг за одобрение применения бустерных доз вакцины от коронавируса компании Moderna для жителей страны в возрасте от 65 лет, а также лиц, из-за состояния здоровья подверженных значительному риску тяжелого течения заболевания или подвергающихся высокой опасности заражения в связи с их профессиональной деятельностью. Трансляцию заседания совета вели американские новостные телеканалы, передает Trend со ссылкой Gazeta.ru.

За соответствующую рекомендацию эксперты FDA выступили единогласно. Компания Moderna запросила разрешение на применение бустерных доз, которые содержат 50 мкг вакцины - половину обычной дозы в 100 мкг.

Как поясняет газета The Washington Post, в ближайшие дни рекомендация экспертов будет рассмотрена должностными лицами FDA, которые примут окончательное решение по заявке Moderna. После этого федеральные Центры по контролю и профилактике заболеванийдадут рекомендации относительно того, как именно применять бустерные дозы вакцины Moderna.