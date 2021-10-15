Байден повысил потолок госдолга США
Президент США Джо Байден подписал законопроект о повышении потолка госдолга страны на 480 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно указу, лимит будет увеличен до 28,9 триллиона долларов. Ожидается, что этой суммы суммы должно хватить для того, чтобы правительство США в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря.
Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США приняла законопроект о временном увеличении потолка госдолга. В поддержку проголосовали 219 конгрессменов, еще 206 высказались против. Согласно данным Минфина, это позволит покрывать расходы до 3 декабря. 8 октября законопроект принял сенат США.
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