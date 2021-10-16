США уточнили условия въезда для привитых туристов

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США уточнили условия въезда в страну с 8 ноября для туристов, привитых против коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Согласно сообщению ведомства, американские власти будут беспрепятственно пропускать на территорию США только тех, кто вакцинировался препаратами, утвержденными Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США или получившими одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

К настоящему моменту ВОЗ рекомендовала для экстренного применения вакцины американских компаний Moderna, Pfizer и ее германского партнера BioNTech, Johnson & Johnson, британско-шведской компании AstraZeneca, индийского препарата Covishield, а также вакцины китайских препаратов компании Sinovac Biotech и Sinopharm. Первые три из них утверждены FDA.

15 октября агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что США снимут ограничения на пересечение границы для полностью вакцинированных туристов 8 ноября. По данным издания, Соединенные Штаты откроют воздушные и сухопутные границы для привитых путешественников из более чем 30 стран.