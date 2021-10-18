Полицейский в США застрелил преступника, напавшего на него с ножом
Сотрудник полиции в городе Форт Смит (штат Арканзас) ликвидировал в воскресенье утром преступника, напавшего на него с ножом во время задержания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как сообщил на пресс-конференции глава полицейского управления Дэнни Бейкер, сотрудник прибыл на вызов и увидел, как мужчина избивает подростка.
Полицейский приказал злоумышленнику остановиться, и когда он подошел к нему, чтобы надеть наручники, тот ранил его ножом. Сотрудник правопорядка открыл огонь, застрелив нападавшего. Полицейский был госпитализирован.
Подросток, оказавшийся сыном преступника, позднее умер в больнице от полученных травм. Правоохранители позднее обнаружили в соседнем доме убитую женщину.
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