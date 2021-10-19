В США началось расследование в связи с эвакуации гражданских лиц из Афганистана

Генеральный инспектор государственного департамента США Дайана Шоу уведомила конгресс о начале расследовании, связанного с эвакуации афганцев и американских граждан из захваченного боевиками движения «Талибан (организация запрещена в России)» Кабула. Об этом сообщает Politico, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В статье говорится, что Шоу займется выяснением обстоятельств выдачи специальных иммиграционных виз афганским беженцам, их переселении, эвакуации сотрудников посольства Соединенных Штатов в Афганистане.

Инспекторы из других ведомств также проведут свои расследования. Politico отмечает, что вывод войск из Афганистана был раскритикован конгрессменами, по мнению которых, спасательная операция частично провалилась из-за неспособности государственных органов скоординировать свои действия. Так, программа выдачи иммиграционных виз была сильно бюрократизирована — перед августовской эвакуацией на рассмотрении находилось порядка 18 тыс. заявок.