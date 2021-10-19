США продолжают консультации с Турцией по разрешению спора относительно F-35

США 19 октября 2021 05:02 (UTC+04:00)
США продолжают консультации с Турцией по разрешению спора относительно F-35

Соединенные Штаты продолжают консультации с Турцией о разрешении спора, касающегося участия Анкары в программе создания истребителей F-35. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжаем, министерство обороны продолжает консультации с Турцией по поводу разрешения спора по F-35", - сказал он. При этом Прайс отказался раскрыть какие-либо подробности этих переговоров. "Я не стану предсказывать итог этого. <...> Я не хочу углубляться в частные разговоры между правительством Турции и этой администрацией", - добавил он.

Ему был также задан вопрос, касающийся возможности поставок Анкаре американских истребителей F-16. В частности, Прайса попросили пояснить, обсуждается ли возможность учесть в стоимости контракта по F-16 те суммы, которые Анкара уже вложила в программу F-35, из которой она была исключена после покупки российских систем С-400. Прайс подтвердил, что турецкая сторона проявляла интерес к покупке F-16. "США не делали никаких финансовых предложений в ответ на запрос Турции по F-16", - заявил при этом представитель Госдепартамента.

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