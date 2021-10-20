Саудовская Аравия обсуждает с США нормализацию отношений с Израилем

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе недавнего визита в Саудовскую Аравию обсуждал с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом возможную нормализацию отношений с Израилем, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Журналист Барак Равид пишет, что информация поступила от трех осведомленных источников, как американских, так и арабских. Встреча Салливана и принца Мухаммада состоялась 27 сентября в NEOM – "городе будущего", который возводится на северо-западе королевства.

Согласно публикации, наследник престола не стал отвергать предложение о нормализации, однако отметил, что это потребует времени. Принц также передал собеседнику список мер, которые должны быть приняты до нормализации. Часть из них касается улучшения палестино-израильских отношений.