Маск заявил, что Tesla откладывает тестирование новой версии автопилота из-за неполадок

Американский производитель электромобилей Tesla приостанавливает тестирование продвинутой версии автопилота из-за возникших с ней технических проблем. Об этом в воскресенье сообщил основатель компании Илон Маск, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Увидели некоторые проблемы с версией 10.3, так что временно возвращаемся к версии 10.2", - написал он в Twitter.

Бета-тестирование версии автопилота 10.3 началось 14 октября. Принять в нем участие могли владельцы, чей рейтинг безопасности, по оценкам компании, составляет 99 из 100 баллов. Накануне Маск сообщил, что служба контроля качества обнаружила проблемы с быстродействием системы при повороте налево на регулируемых перекрестках.