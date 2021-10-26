Президент США Джо Байден на выступлении в штате Нью-Джерси высказался о влиянии глобального потепления на экономику Штатов, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Байден оценил ущерб от глобального потепления в 2021 году в 100 миллиардов долларов. Он напомнил, что в сентябре приезжал в Нью-Джерси, пострадавший от последствий урагана «Ида». Стихийное бедствие американский лидер связал с изменением климата.

«Только в этом году глобальное потепление нанесло нам ущерб на сумму более одного триллиона, простите, 100 миллиардов долларов», — подчеркнул Байден.

По словам президента США, федеральное правительство одобрило заявления о предоставлении помощи примерно от 30 тысяч жителей Нью-Джерси и выделило 150 миллионов долларов на ремонт, замену и помощь в аренде жилья и другие нужды. «В период с 2010 по 2020 год в этом штате произошло 24 экстремальных погодных явления», — добавил он.