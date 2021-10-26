Генсек ООН заявил, что мир движется к климатической катастрофе

Мир находится на пути к климатической катастрофе, которая неминуемо произойдет, если в ближайшее время государства в разы не увеличат обязательства по борьбе с выбросами парниковых газов. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции, посвященной борьбе с изменениями климата, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"До климатического саммита в Глазго остается меньше недели, а мы по-прежнему находимся на пути к климатической катастрофе, - сказал он. - Представляемый сегодня доклад о проблемах с парниковыми газами показывает, что с учетом нынешнего уровня национальных обязательств стран мы движемся к катастрофическому повышению температуры на планете на 2,7 градуса Цельсия".

Генеральный секретарь ООН добавил, что участники Парижского соглашения по климату "полностью провалили" задачу не допустить повышения температуры более чем на 1,5 градуса Цельсия к 2030 году. "Новые планы позволят снизить ожидаемый уровень выбросов только дополнительно на 7,5%. Представляемый доклад показывает, что для того, чтобы добиться наших целей, нужно увеличить обязательства в семь раз", - указал он.

Гутерриш отметил, что для достижения желательных показателей надо полностью декарбонизировать такие сферы экономики как транспорт, производство электроэнергии и сельское хозяйство.

Гутерриш предложил выделять ежегодно развивающимся странам $100 млрд для принятия мер, направленных на предотвращение изменения климата.

"Чтобы достичь целей в области сохранения климата мы должны предоставлять $100 млрд ежегодно странам развивающегося мира на финансирование климатических вопросов", - сказал он.

Гутерриш также отметил необходимость полного отказа от угольных электростанций не позднее 2040 года и прекращение субсидирования добычи ископаемых видов топлива, а также загрязняющих атмосферу отраслей промышленности.

1 ноября в Глазго в Великобритании начнет работу двухнедельная климатическая конференция COP-26. Она должна была пройти еще в прошлом году, однако сроки ее проведения были сдвинуты на год из-за пандемии COVID-19. Для участия в работе конференции в Глазго прибудут около 20 тыс. человек, в том числе главы государств и правительств более чем 120 стран. Как ожидается, на ней будет обсуждаться вопрос повышения обязательств стран по борьбе с выбросами парниковых газов.