Белый дом пока не может подтвердить, что Байден встретится с Эрдоганом в Глазго
Американская администрация пока не подтверждает, что президент США Джо Байден и турецкий лидер Тайип Эрдоган встретятся в Глазго. С соответствующим заявлением выступила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я ожидаю, что у нас будет больше информации о двусторонних встречах в ближайшие день или два. Но сейчас я пока не могу ничего подтвердить", - сказала она, отвечая на вопрос о том, планируют ли Байден и Эрдоган встретиться на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая начнется в Глазго 31 октября.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева российскому агентству "Интерфакс" от 28 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Открытие Физулинского международного аэропорта вписывает Карабах в глобальную сеть коммуникаций и взаимодействия - российский эксперт
"Синяя вечность" Муслима Магомаева помогла азербайджанскому танцору стать лучшим в России (ФОТО/ВИДЕО)
Визит Президента Турции показал всему миру, что Азербайджан не одинок - ветеран Службы госбезопасности
Азербайджан подписал соглашения с 13 странами по инвестированию в Алятскую экономическую зону - замминистра
Минздрав Азербайджана о возможности вакцинации от COVID-19 подростков старше 12 лет, входящих в группу риска
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Турции заинтересовано в реализации проектов в Карабахе
Освобожденные земли Азербайджана скоро станут примером современного производства для всего региона - Эрдоган
В Азербайджане в программу вступительных экзаменов включат вопросы по освобождению от оккупации территорий страны
Представители Университета нацобороны Турции побывали в военно-учебных заведениях Азербайджана (ФОТО)