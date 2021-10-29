Пентагон планирует перестроить систему предупреждения о ракетном нападении из-за появления у России и Китая действующих образцов гиперзвукового оружия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Reuters.

«Нынешняя архитектура сфокусирована исключительно на баллистических ракетах. Но угроза со стороны баллистических ракет в мире сокращается. Крылатые гиперзвуковые ракеты — вот угроза будущего. Так что мы должны менять свою архитектуру. <...> Мы должны видеть все. Если вы можете видеть все, вы способны в действительности сдерживать [потенциального противника — «Газета.Ru»] за счет архитектуры предупреждения, позволяющей всегда обладать гарантированным вторым ударом», — заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США, генерал Джон Хайтен.

Он указывает на необходимость системы, которая будет предупреждать о запуске всех видов ракет.

«Мы наконец достигли той точки в развитии технологий лазеров, <...> когда они в действительности могут быть смертоносными в плане нейтрализации угроз в виде ракет, посредством которых осуществляется нападение», — считает Хайтен.