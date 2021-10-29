Трамп раскритиковал появление в США паспортов с третьим гендером

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал выдачу в США паспортов с третьим гендером «Х». Ситуация вызвала недоверие экс-лидера. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя одну из публикаций по этой теме, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«Может ли такое случиться с нашей страной? Соединенные Штаты выдают свой первый паспорт с гендерным маркером "Х"», — возмутился бывший глава Белого дома.

В настоящее время третий гендер уже есть в паспортах целого ряда государств, включая Австралию, Индию, Канаду, Мальту, Непал и Новую Зеландию.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что в США впервые выдали паспорт с отметкой о третьем гендере «X».