Трамп раскритиковал появление в США паспортов с третьим гендером
Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал выдачу в США паспортов с третьим гендером «Х». Ситуация вызвала недоверие экс-лидера. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя одну из публикаций по этой теме, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
«Может ли такое случиться с нашей страной? Соединенные Штаты выдают свой первый паспорт с гендерным маркером "Х"», — возмутился бывший глава Белого дома.
В настоящее время третий гендер уже есть в паспортах целого ряда государств, включая Австралию, Индию, Канаду, Мальту, Непал и Новую Зеландию.
Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что в США впервые выдали паспорт с отметкой о третьем гендере «X».
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