Президент США Джо Байден прибыл в Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском. Прямую трансляцию проезда президентского кортежа показывали в прямом эфире с пятницу на портале Vatican Media, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кортеж из нескольких десятков автомобилей проехал по пустой площади Святого Петра и въехал в папское город-государство через ворота, расположенные слева от фасада собора. В Риме, где в субботу начинается саммит лидеров стран Группы двадцати, предприняты особые меры по обеспечению безопасности. По разным данным, к охране правопорядка привлечены от 5 до 10 тыс. полицейских.

Байдена на частной аудиенции сопровождает супруга Джилл. Это четвертый визит Байдена в Ватикан, но впервые в качестве президента.