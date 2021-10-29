Доходы населения США в сентябре снизились хуже прогноза

Доходы населения в США в сентябре снизились на 1% по сравнению с августом, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли, Trend со ссылкой на Прайм.

В то же время потребительские расходы в указанном периоде выросли на 0,6% в месячном выражении.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения доходов на 0,2% и увеличения расходов на 0,5%.

Ведомство сохранило динамику роста доходов населения страны в августе, он по-прежнему оценивается в 0,2%. Расходы же, по окончательным данным, в августе увеличились на 1%, в то время как изначально сообщалось об их росте на 0,8%.

Располагаемые доходы населения в США в сентябре снизились на 1,3% по сравнению с августом, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, — на 1,6%.

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего, налоги.