Разведка США сочла, что коронавирус не был разработан как биологическое оружие

В США пришли к мнению, что коронавирус COVID-19 не был разработан как биологическое оружие, говорится в опубликованном в пятницу докладе американского Национального разведывательного совета, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Большинство агентств также оценивают с низким уровнем уверенности, что вирус, возможно, не был генетически модифицирован. Однако два агентства полагают, что не было достаточных данных для того, чтобы произвести такую оценку", - отмечается в нем.

Согласно докладу, агентства разведсообщества США не пришли к единому мнению о происхождении вируса и считают вероятными две гипотезы происхождения COVID-19: заражение через животного и "связанный с работой лабораторией инцидент".

В разведывательном сообществе не могут предоставить более конкретную информацию о происхождении COVID-19 без дополнительной информации, которая позволила бы определить конкретный путь естественного контакта с животным или доказать, что лаборатория в Ухане занималась SARS-CoV-2 или близким вирусом-предшественником до появления COVID-19, отмечается в докладе.