Байден заявил, что возобновление встреч по ядерной сделке с Ираном уже запланировано
Возобновление переговоров по ядерной сделке с Ираном уже запланировано. С таким заявлением выступил в субботу президент США Джо Байден, принимающий участие в саммите Группы двадцати в столице Италии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В начале встречи лидеров США, Германии, Великобритании и Франции по ядерным разработкам Тегерана журналист задал Байдену вопрос о том, когда бы он хотел видеть возобновление переговоров с Ираном. "Их возобновление намечено", - ответил глава администрации США. Он не привел никаких деталей и не уточнил сроков предполагаемого нового раунда многосторонних переговоров с Ираном.
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