Власти США подтвердили, что Байден и Эрдоган встретятся на полях саммита G20

Президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган проведут в воскресенье двустороннюю встречу на полях саммита Группы двадцати в Риме. Это подтвердил представитель американской администрации высокого ранга, беседуя в субботу с журналистами пресс-пула Белого дома, сопровождающими Байдена в его нынешней поездке в Европу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пресс-пул Белого дома не привел никаких деталей, касающихся предстоящих переговоров турецкого и американского лидеров.