Алек Болдуин прокомментировал трагедию на съемках фильма «Ржавчина»

Американский актер Алек Болдуин, случайно застреливший оператора на съемках вестерна Rust («Ржавчина»), выступил за ограничение использования боевых патронов при кинопроизводстве. Видеозапись беседы Болдуина с журналистами, которые застали актера в пути вместе с женой и детьми, опубликовал портал TMZ, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Он выразил уверенность в том, что съемки новых фильмов столкнутся с ужесточением правил обращения с оружием - вплоть до полного запрета на использование боевых патронов. При этом, сам Болдуин заявил, что не знает, будет ли еще когда-либо сниматься в ролях, требующих применять огнестрельное оружие.

Он также отметил, что на данным этапе ему нельзя комментировать расследование. Актер подчеркнул, что с погибшей Галиной Хатчинс его связывали хорошие дружеские отношения, а ее смерть сильно подорвала сплоченность команды на съемках. Болдуин добавил, что находится в постоянном контакте с семьей Хатчинс.

«Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей глубокоуважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия», — заявил актер.