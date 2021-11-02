В США 70% взрослого населения полностью вакцинировались против COVID-19
В США 70% взрослого населения полностью вакцинировались против COVID-19, при этом 80% поставили первую дозу вакцины. Об этом заявил координатор Белого дома по коронавирусу Джеффри Зиентс, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Он также отметил, что усилия администрации Джо Байдена по вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет будут полностью реализованы с 8 ноября при условии, что Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также рекомендуют вакцину для детей.
По его словам, администрация закупила достаточное количество вакцины Pfizer, чтобы сделать прививку всем 28 млн детей, имеющих на это право.
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