В США начались учения по отработке готовности ядерных сил

Учения Global Thunder 22, в которых будет сделан акцент на отработку готовности ядерных сил, начались в США. Об этом сообщило Стратегическое командование (STRATCOM) вооруженных сил США на своем сайте, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Global Thunder 22 дают возможность для тренировок во всех районах миссии командования с особым упором на готовность ядерных сил. Во время них военные оценят способность отдельных компонентов STRATCOM осуществлять сдерживание и проводить совместные операции при возможной агрессии против США или кого-то из союзников.

«Global Thunder 22 будет применять опыт глобальных операций в координации с другими боевыми группами, службами и вовлеченными правительственными агентствами США в целях сдерживания, обнаружения и - при необходимости отражения стратегических атак против США и их союзников», - пояснили там.